Sorellanza | svelata la data di uscita su Netflix

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 3 aprile 2023), la serie drammatica di, debutterà con la prima stagione composta da 8 episodi a partire da sabato 8 aprile. Nonostante le premesse interessanti e un cast di attori noti, ci si chiede se la serie sarà in grado di mantenere l’attenzione del pubblico e di offrire un prodotto all’altezza delle aspettative.: il cast per una storia avvincente Nel cast, troviamo Nawell Madani nei panni di Fara Bentayeb, Kahina Carina in Souhila Bentayeb e Paola Locatelli nei panni di Lina. Sebbene questi attori abbiano già dimostrato il loro talento in altre produzioni, resta da vedere se la loro alchimia sul set sarà sufficiente a far emergere i personaggi e a coinvolgere gli spettatori nella trama della serie. La Sinossi diProprio quando sta per ricevere l’opportunità lavorativa dei suoi sogni, ...