Sondrio | folle sorpasso in curva prima della galleria | l’auto evita all’ultimo il frontale col camion – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Un secondo in più, e si sarebbe verificato undisastroso. Ci troviamo lungo la tangenziale tra Cosio Valtellina e Morbegno, in provincia di. Come si vede nel, un’auto ha sorpassato un, in, pocodi una, senza accorgersi che nella corsia opposta stava arrivando un tir. La persona alla guida è riuscita a sterzare a destra, anche grazie al fatto che ilsi era spostato a sua volta, e are l’incidente.Facebook/Ss 36 dello Spluga Sp 72 e Ss 340 Regina L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.