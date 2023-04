Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce e Pd fermo (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia cresce, il Pd rimane fermo e il M5S cala. E’ il podio delle intenzioni di voto oggi, secondo il Sondaggio che Swg ha realizzato per il Tg La7. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con ampio vantaggio. La formazione guidata dal premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e sale al 29,7%. Il Partito Democratico di Elly Schlein resta fermo al 20,4%. Giù il M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,5% e si attesta al 15,1%. Sale la Lega di Matteo Salvini, che passa dall’8% all’8,4%. Cedono lo 0,2% Azione-Italia Viva (7,8%) e Forza Italia (6,2%). Verdi e Sinistra sono al 3,3%, seguiti da +Europa (2,6%), Unione Popolare (1,9%) e Per l’Italia con Paragone (1,8%). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) –, il Pd rimanee il M5S cala. E’ il podio delle intenzioni di voto oggi, secondo ilo che Swg ha realizzato per il Tg La7.si conferma il primo partito con ampio vantaggio. La formazione guidata dal premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e sale al 29,7%. Il Partito Democratico di Elly Schlein restaal 20,4%. Giù il M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,5% e si attesta al 15,1%. Sale la Lega di Matteo Salvini, che passa dall’8% all’8,4%. Cedono lo 0,2% Azione-Italia Viva (7,8%) e Forza Italia (6,2%). Verdi e Sinistra sono al 3,3%, seguiti da +Europa (2,6%), Unione Popolare (1,9%) e Per l’Italia con Paragone (1,8%). L'articolo proviene da Italia Sera.

