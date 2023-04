Sondaggi Ixè | Partito Democratico sopra quota 20%

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 3 aprile 2023) Prosegue la lenta risalita del Pd, che cresce al 21,1%, avvicinandosi a FDI (28,9%) ora a meno otto punti di distanza. Ancora giù il M5S (15,5%), che torna sui valori riscontrati alle politiche di settembre. Sono queste le principali evidenze emerse daiIxè realizzati il 30 marzo 2023. Dopo lo stop della settimana precedente, Fratelli d’Italia torna al segno più passando dal 28,6% al 28,9%. La Lega fa un piccolo passo in avanti all’8,1% mentre Forza Italia cresce di sei decimi al 6,8% e supera Azione/Italia Viva data in calo di tre decimi al 6,7%. In negativo anche l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi che scende dal 4,6% al 3,9%. Due punti più sotto si trova +Europa (1,9%), seguita a stretto giro da Italexit (1,6%) e Noi Moderati (1%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,5%. In totale il centrodestra raccoglie il 44,8% dei consensi con il ...