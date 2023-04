Sofia Giaele De Donà, chi è il marito: età, lavoro, vita privata, foto, matrimonio e Instagram (Di lunedì 3 aprile 2023) La casa del Grande Fratello Vip, quella di Cinecittà e quella più spiata di sempre, ha riaperto le sue porte al pubblico, ai telespettatori che da anni seguono il reality con passione. E si affezionano ai concorrenti. Tra di loro, pronta a mettersi in gioco, anche l’influencer Sofia Giaele De Donà, che abbiamo visto già in televisione perché ha partecipato al reality Ti spedisco in convento. View this post on Instagram A post shared by Giaele (@SofiaGiaelededona) Il matrimonio di Sofia Giaele De Donà Sofia Giaele De Donà sembrerebbe essere sposata: d’altra parte sui social, dove è seguitissima, ha condiviso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) La casa del Grande Fratello Vip, quella di Cinecittà e quella più spiata di sempre, ha riaperto le sue porte al pubblico, ai telespettatori che da anni seguono il reality con passione. E si affezionano ai concorrenti. Tra di loro, pronta a mettersi in gioco, anche l’influencerDe, che abbiamo visto già in televisione perché ha partecipato al reality Ti spedisco in convento. View this post onA post shared by(@dedona) IldiDeDesembrerebbe essere sposata: d’altra parte sui social, dove è seguitissima, ha condiviso ...

