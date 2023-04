SOCIAL CALCIO – La lite tra Spalletti e Maldini nel tunnel del Maradona (Di lunedì 3 aprile 2023) I commenti dei tifosi del Milan sul litigio nel tunnel dello Stadio Maradona tra Luciano Spalletti e Paolo Maldini Hanno fatto il giro dei SOCIAL le immagini del litigio tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti negli spogliatoi dello Stadio Maradona in Napoli-Milan di ieri sera. Il tecnico dei campani si stava lamentando dell’esultanza di Rafael Leao in occasione del primo gol. La risposta del ds del Milan non si è fatta attendere: «Mister sei nervoso, hai vinto il campionato, che c***o vuoi» #Spalletti quello che dà lezioni di sportività. Fin quando si vince. #NapoliMilan pic.twitter.com/doFw7lDWqA— Daniele De Felice (@DanieleBibo) April 2, 2023 «Spalletti quello che dà lezioni di sportività. Fin quando si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) I commenti dei tifosi del Milan sul litigio neldello Stadiotra Lucianoe PaoloHanno fatto il giro deile immagini del litigio tra Paoloe Lucianonegli spogliatoi dello Stadioin Napoli-Milan di ieri sera. Il tecnico dei campani si stava lamentando dell’esultanza di Rafael Leao in occasione del primo gol. La risposta del ds del Milan non si è fatta attendere: «Mister sei nervoso, hai vinto il campionato, che c***o vuoi» #quello che dà lezioni di sportività. Fin quando si vince. #NapoliMilan pic.twitter.com/doFw7lDWqA— Daniele De Felice (@DanieleBibo) April 2, 2023 «quello che dà lezioni di sportività. Fin quando si ...

