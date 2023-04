“So cosa fare con Daniele”. GF Vip 7, Oriana confessa a reality quasi finito: Dal Moro avvisato (Di lunedì 3 aprile 2023) Importanti rivelazioni al GF Vip 7 di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro, a pochissime ore dall’atto finale del programma. Lei ha ormai preso consapevolezza di un fatto molto importante e lo ha esternato davanti alle telecamere, durante una sua conversazione con Edoardo Tavassi. Per l’influencer venezuelana è tempo di fare bilanci e ha anche vissuto dei momenti tutt’altro che felici nelle scorse ore, a causa di una scelta fatta dalla produzione che l’ha indispettita non poco. E ha chiesto cambiamenti alla regia. Infatti, al GF Vip 7 Oriana Marzoli non è stata artefice solamente di questo gesto nei confronti di Daniele Dal Moro. Mentre era ormai cominciata l’ultima giornata all’interno del reality show, prima della finalissima del 3 aprile, lei ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Importanti rivelazioni al GF Vip 7 diMarzoli suDal, a pochissime ore dall’atto finale del programma. Lei ha ormai preso consapevolezza di un fatto molto importante e lo ha esternato davanti alle telecamere, durante una sua conversazione con Edoardo Tavassi. Per l’influencer venezuelana è tempo dibilanci e ha anche vissuto dei momenti tutt’altro che felici nelle scorse ore, a causa di una scelta fatta dalla produzione che l’ha indispettita non poco. E ha chiesto cambiamenti alla regia. Infatti, al GF Vip 7Marzoli non è stata artefice solamente di questo gesto nei confronti diDal. Mentre era ormai cominciata l’ultima giornata all’interno delshow, prima della finalissima del 3 aprile, lei ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfonsoFuggetta : Brutta cosa non aver niente da fare nella vita. 'La proposta di legge per tutelare la lingua italiana interessa so… - marattin : Una delle cose più vigliacche che si possono fare quando si amministra la cosa pubblica è prendersi il merito di qu… - ilpost : Forse la libertà è un muscolo che si rafforza con l’esercizio, ma se sei convinto che ce l’hai perché te l’han rega… - _Edo_ : @cesco_78 Anche qui ni... Se mi chiedono un consiglio e io non posso fare un confronto allora posso dire che mi tro… - SimoneTron : RT @essexelle: Se a roma devi buttare un taglia erba con motore a scoppio chiami il comune che ti trasferisce ad un apposito numero dell’am… -