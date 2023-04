Siri e Alexa diventano copiloti (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo la strumentazione digitale a bordo degli aeroplani, anche di quelli più piccoli, erano arrivate le comunicazioni radio digitali che mediante l'invio di dati direttamente ai sistemi di navigazione impediscono le incomprensioni tra piloti e controllori. Ora è il momento dei comandi vocali, soluzione ipotizzata dalla fantascienza già mezzo secolo fa e passata anch'essa per il settore militare. Soltanto che oggi a essere in dirittura di arrivo sono aziende che intendono applicare questa tecnologia anche all'aviazione civile partendo proprio dagli aeroplani d'affari (quelli impropriamente definiti jet privati) e fino all'aviazione generale formata dai monomotori da turismo. Questione di tempo e i piloti parleranno con l'aeroplano esattamente come molti fanno a casa con Siri e Alexa, seppure in questo caso il cervellone dell'aereo dovrà garantire il ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo la strumentazione digitale a bordo degli aeroplani, anche di quelli più piccoli, erano arrivate le comunicazioni radio digitali che mediante l'invio di dati direttamente ai sistemi di navigazione impediscono le incomprensioni tra piloti e controllori. Ora è il momento dei comandi vocali, soluzione ipotizzata dalla fantascienza già mezzo secolo fa e passata anch'essa per il settore militare. Soltanto che oggi a essere in dirittura di arrivo sono aziende che intendono applicare questa tecnologia anche all'aviazione civile partendo proprio dagli aeroplani d'affari (quelli impropriamente definiti jet privati) e fino all'aviazione generale formata dai monomotori da turismo. Questione di tempo e i piloti parleranno con l'aeroplano esattamente come molti fanno a casa con, seppure in questo caso il cervellone dell'aereo dovrà garantire il ...

