(Di lunedì 3 aprile 2023) Questa finale era una partita già molto difficile in partenza: battere Daniil Medvedev, il giocatore più in forma degli ultimi due mesi, probabilmente uno dei primi due giocatori al mondo sul cemento, ...

Gli effetti dell'autentica battaglia sostenuta in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz - nel fisico, ma soprattutto nelle gambe di Jannik- hanno purtroppo lasciato numerose scorie ...... ma è l'azzurro a partire favorito Dopo l'esordio vincente contro Laslo Djere , gestito senza sprecareenergie, nella notte italiana Janniktornerà in campo al Miami Open . L'...Giornata senzasorprese quella del 24 marzo al Masters 1000 di Miami, la prima del secondo turno. Una condizione che sorride, in questo senso, al nostro Jannik, che non ha avuto problemi al cospetto ...

Sinner, troppe scorie dal match con Alcaraz. Ma ora è nell'elite La Gazzetta dello Sport

Jannik a 3345, si è avvicinato a Rune (3370), Auger-Aliassime (3450) e Rublev (3470) nel ranking: quattro posizioni in appena 125 punti ...Jannik ha patito il caldo e il lungo match contro il rivale spagnolo, i progressi si vedono e c'è ancora margine per crescere ...