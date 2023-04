Sinner: “Sono fiero dell’ultimo mese che ho fatto. Lasciamo Miami orgogliosi” (Di lunedì 3 aprile 2023) Jannik Sinner è sicuramente in questo momento il tennista più importante del nostro panorama italiano di tennisti. Il tennista altoatesino è stato protagonista di una cavalcata bella ed entusiasmante nell’ultimo Atp giocato in quel di Miami in cui ha Sinner ha dovuto cedere soltanto a Daniel Medvedev in finale, ma anche dopo la semifinale raggiunta a Indian Wells . Lasciando proprio Miami, Sinner ha parlato così sull’ultimo mese via social. Queste le parole di Sinner: “Lasciamo Miami orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto nell’ultimo mese. Ieri non è andata ma bisogna sempre migliorare. Ora qualche giorno di riposo prima che inizi la stagione sulla terra battuta“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Jannikè sicuramente in questo momento il tennista più importante del nostro panorama italiano di tennisti. Il tennista altoatesino è stato protagonista di una cavalcata bella ed entusiasmante nell’ultimo Atp giocato in quel diin cui haha dovuto cedere soltanto a Daniel Medvedev in finale, ma anche dopo la semifinale raggiunta a Indian Wells . Lasciando proprioha parlato così sull’ultimovia social. Queste le parole di: “di quello che abbiamo ottenuto nell’ultimo. Ieri non è andata ma bisogna sempre migliorare. Ora qualche giorno di riposo prima che inizi la stagione sulla terra battuta“. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - FBiasin : Ore 4.30 del mattino, rientro in camera di soppiatto. Si sveglia. “Oh, sono le 5!”. “No, le 4.30”. “Ma ti sembra… - fanpage : Hanno meno di 23 anni entrambi e già stanno stupendo il mondo non solo per la loro tecnica e il loro gioco, ma anch… - RaspoXvii : @MargheDW8 @jarslover ecco, quelli come te sono il motivo per cui non sopporto sinner. non ti nego che a volte mi d… - gianpaolag18 : @Cipridis Per Djokovic sono con te ma Sinner mi piace ????? -