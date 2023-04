Sinner si arrende | a Medvedev il Torneo di Indian Wells

(Di lunedì 3 aprile 2023) Nulla da fare per Yannickche si arrede al russo Danile Medved, numero 5 del seeding nel Master Mille diper 7-5, 6-3. Primo set combattuto con Daniildhe si aggiudica il parziale, strappando il servizio aa un passo dal tie break. Un game sulle gambe per l'azzurro che inizia con due colpi in rete, prima un dritto e poi un rovescio.Jannik accorcia con uno schiaffo al volo, ma poi va fuori giri di nuovo con il rovescio. Al primo set pointchiude con un altro errore di dritto dell'altoatesino. Al settimo game è entrato in campo anche il medico che ha dato all'altoatesino una pasticca e dei sali. L'azzurro non sta benissimo, un po' affaticato sia dal caldo che dalla maratona di venerdì scorso con Alcaraz di tre ore. Nel secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @giomalago: Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e interpretat… - BrunoPolitics : RT @giomalago: Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e interpretat… - cescoiadaresta : RT @giomalago: Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e interpretat… - olimpico74 : RT @giomalago: Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e interpretat… - Daniele20052013 : #ATPMiami #Sinner a Miami si arrende in finale a #Medvedev (in due set 5-7 3-6), ma è n.9 al mondo -

MIAMI (STATI UNITI) -  Niente da fare per Jannik, che nella finale dell' Open di Miami , sial tabù Medvedev rinviando ancora l'appuntamento con il primo successo in un Masters 1000 . Nonostante la sconfitta però, l'azzurro ...A fine partita lo stessoha ammesso di "non aver potuto giocare al meglio", spiegando di "non essersi svegliato bene". Da domani Medvedev salirà al gradino numero 4 della classifica ...L'azzurro sconfitto 7 - 5, 6 - 3, ma torna in top - 10 ed è 4° nella Race per ...

Sinner si arrende ancora a Medvedev: rivivi la diretta della finale di Miami Corriere dello Sport

A distanza di due anni Jannik Sinner è tornato in finale nel torneo ATP Masters 1000 di Miami, venendo però nuovamente sconfitto nell’ultimo atto: l’azzurro, che nel 2021 si era arreso al polacco Hube ...Jannik Sinner ha perso la Finale del Masters 1000, venendo sconfitto da Daniil Medvedev in due rapidi set. Il tennista italiano non è riuscito nell’impresa di battere il russo, dopo che in semifinale ...