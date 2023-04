Sinner, come si batte Medvedev? Canè: 'Gli manca poco, ecco cosa deve fare' (Di lunedì 3 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : Nel discorso post match Sinner ha fatto i complimenti a Medvedev per il suo straordinario inizio anno, con 5 finali… - Eurosport_IT : Sinner leggendario nella notte contro Alcaraz! L'azzurro batte lo spagnolo in rimonta e vola in finale a Miami ????????… - WeAreTennisITA : INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fa… - Italia_Notizie : Le pagelle del weekend di sport: Conte 4, poco fedele. Sinner da 9 come il ranking, Caitlin Clark 10, la nuova stella del basket - agad85 : @paolobertolucci Secondo me a Sinner manca solo qualcuno che gli insegni come recuperare le energie fisiche,dopo gr… -