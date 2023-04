Sincronizzato, Mondiali: le Hot Shivers chiudono all’11° posto a Lake Placid (Di lunedì 3 aprile 2023) Si chiude alle porte della top ten l’avventura dell’Italia ai Campionati Mondiali di pattinaggio Sincronizzato. Sul ghiaccio americano dell’Olympic Center di Lake Placid, nella seconda giornata della rassegna iridata la Nazionale tricolore rappresentata dalle Hot Shivers (Precision Skating Milano) di Sesto San Giovanni, campionesse italiane in carica, ha portato in pista l’11° libero di giornata chiudendo così proprio all’11° posto finale, in discesa di due posizioni rispetto alla nona piazza conquistata dopo il corto del venerdì. Nella competizione che ha visto imporsi e aggiudicarsi il titolo le canadesi del Team Les Supremes (240.98) davanti alle finlandesi del Team Helsinki Rockettes (239.56), la squadra allenata da Andrea Gilardi ha realizzato un secondo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 aprile 2023) Si chiude alle porte della top ten l’avventura dell’Italia ai Campionatidi pattinaggio. Sul ghiaccio americano dell’Olympic Center di, nella seconda giornata della rassegna iridata la Nazionale tricolore rappresentata dalle Hot(Precision Skating Milano) di Sesto San Giovanni, campionesse italiane in carica, ha portato in pista l’11° libero di giornata chiudendo così propriofinale, in discesa di due posizioni rispetto alla nona piazza conquistata dopo il corto del venerdì. Nella competizione che ha visto imporsi e aggiudicarsi il titolo le canadesi del Team Les Supremes (240.98) davanti alle finlandesi del Team Helsinki Rockettes (239.56), la squadra allenata da Andrea Gilardi ha realizzato un secondo ...

