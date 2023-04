Silvio Berlusconi torna sui social: “Vi tulipano tutti. Scusate, vi saluto e vi abbraccio” (Di lunedì 3 aprile 2023) Silvio Berlusconi torna sui social e lo fa con una battuta. Dopo il ricovero al San Raffaele per controlli, il leader di Forza Italia celebra i fiori, con un post su Facebook. Anzi, con un prato: “Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono?“. Il colpo d’occhio, va detto, è bello. “Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione”, aggiunge Berlusconi. Chissà a quale programma fa rifemento… “Per ora vi tulipano, no Scusate ho sbagliato; vi saluto e vi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)suie lo fa con una battuta. Dopo il ricovero al San Raffaele per controlli, il leader di Forza Italia celebra i fiori, con un post su Facebook. Anzi, con un prato: “Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa dii fiori. Io li amo, ma più diamo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono?“. Il colpo d’occhio, va detto, è bello. “Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione”, aggiunge. Chissà a quale programma fa rifemento… “Per ora vi, noho sbagliato; vie vi ...

