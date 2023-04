Si fa male alla mano e prenota un’ecografia al Cup | “C’è posto solo ad agosto 2024”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempi di attesa infiniti per una visita medica in una struttura convenzionata: una professoressa di Senigallia (Ancona) ha avuto un traumae ha chiesto al Cup di poterre, la risposta l’ha lasciata senza parole. La prima data disponibile è il 21all’ospedale di Sant’Elpidio a Mare, lontano oltre 50 chilometri da casa sua. La donna ha scritto all’assessore regionale Filippo Saltamartini e ai vertici dell’Ast Ancona. “Sabato 1° aprile – spiega la professoressa Anastasia Ramazzotti – il Cup territoriale di Senigallia e il numero verde mi hanno dato come data utile persinistra, infortunata da giovedì 30 marzo, la data del 21a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Che vi dicevo poco fa sul ritenersi un’élite? Quindi siccome è laureata in una scuola prestigiosa vale più degli al… - colvieux : Nel virile mondo italico facilitato dai liberal liberisti, oggi si scopre che se i giovani stanno male e chiedono i… - nordicamente : RT @___Anna22: ?? Farina di grilli, l'allarme del professor Calabrese. Andate a vedere le statistiche dei popoli che mangiano queste schifez… - Emilius1982 : RT @___Anna22: ?? Farina di grilli, l'allarme del professor Calabrese. Andate a vedere le statistiche dei popoli che mangiano queste schifez… - Barbara11R : RT @___Anna22: ?? Farina di grilli, l'allarme del professor Calabrese. Andate a vedere le statistiche dei popoli che mangiano queste schifez… -

Se l'anno scorso come segno di partecipazionevita della Chiesa diocesana di Bari - Bitonto, i ragazzi dell'Istituto penale per i minorenni "... non perfettamente sferiche, sagomatema come ...il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran, che rischia di non arrivare al 3%. La netta ... 'Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermatoguida della Regione. Un'...Una violenza incontenibile Un caso di violenza che fa, specie perché riguarda dei bambini . ... La foto del nipote che la signora ha voluto allegaresua denuncia parla da sola. Il bimbo ha ...

Raffica di malori in chiesa, quindici persone si sentono male alla ... Fanpage.it

Berlusconi stabile, male Azione/ Italia viva Molto male anche Azione/ Italia ... Stabile Forza Italia di Silvio Berlusconi: 6,69 alla Politiche, 6,64 in Friuli-Venezia Giulia.Inutili i soccorsi, il 48enne è non ce l'ha fatta Nella giornata di oggi 3 aprile l’uomo si è sentito male mentre era sul luogo di lavoro. (Notizie.it ) Mentre altri colleghi chiamavano il 118 una ...