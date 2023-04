Shakira sfrattata dal suocero dice addio alla casa di Barcellona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monica603277441 : QUESTI VIPPONI HANNO SOLO L'IMBARAZZO DELLA SCELTA SE SI SEPARANO....DI CONTRO LA GENTE 'NORMALE' DEVE TIRARE A CAM… - infoitcultura : Shakira sfrattata di casa dall'ex suocero -

... 'L'ho ascoltata e…' Leggi Anche Gerard Piqué e Clara Chia Marti pensano già alle nozzecon i figli prende il volo tra le rose I figli vivranno conPer mesiha ...

Shakira sfrattata di casa dall'ex suocero Radio Monte Carlo

in particolar modo dopo che lo scorso 13 marzo l'ex suocero le aveva notificato lo sfratto dall'abitazione di Esplugues de Llobregat, alla periferia di Barcellona. Per mesi Shakira ha insistito per ...Shakira è stata cacciata di casa dall'ex suocero. Anche se la cantante colombiana e Gerard Piqué hanno voltato pagina, la separazione continua turbolenta. Il padre di Piqué, infatti, lo scorso 13 marz ...