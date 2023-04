Shakira lascia Barcellona con i figli: “A volte le cose non sono sempre come le sogniamo” (Di lunedì 3 aprile 2023) Shakira lascia Barcellona con i figli: “Oggi iniziamo un nuovo capitolo” Shakira lascia per sempre Barcellona dopo il divorzio con Piquè e vola a Miami con i figli per iniziare “un nuovo capitolo” della sua vita: a dare l’addio alla città spagnola è stata la stessa cantante con un messaggio postato sul suo profilo Instagram. “Mi sono stabilita a Barcellona per dare una stabilità ai miei figli, la stessa che ora cerchiamo in un altro angolo del mondo accanto alla famiglia, agli amici e al mare” ha scritto Shakira sui social. “Oggi iniziamo un nuovo capitolo alla ricerca della loro felicità. Grazie a tutti quelli che hanno surfato con me così tante onde lì a ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023)con i: “Oggi iniziamo un nuovo capitolo”perdopo il divorzio con Piquè e vola a Miami con iper iniziare “un nuovo capitolo” della sua vita: a dare l’addio alla città spagnola è stata la stessa cantante con un messaggio postato sul suo profilo Instagram. “Mistabilita aper dare una stabilità ai miei, la stessa che ora cerchiamo in un altro angolo del mondo accanto alla famiglia, agli amici e al mare” ha scrittosui social. “Oggi iniziamo un nuovo capitolo alla ricerca della loro felicità. Grazie a tutti quelli che hanno surfato con me così tante onde lì a ...

