Sgarbi sempre più duro contro Ultima generazione: «Contro la cupola di eco-attivisti servono metodi antimafia» (Di lunedì 3 aprile 2023) Non è più sufficiente un «Tso» per gli eco-attivisti di Ultima generazione che due giorni fa hanno riempito di liquido nero la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma. Ora Vittorio Sgarbi alza l’asticella (degli attacchi) nei confronti del gruppo di ragazzi e invoca, ai microfoni de Gli Inascoltabili di radio New Sound Level, «un’azione come quella dell’antimafia perché questa è un’associazione a delinquere he ha una cupola, un vertice e dei picciotti che eseguono». Poi corregge il tiro ma la sostanza non cambia, anzi il metodo: «È chiaro che la mafia è un’altra cosa, ma il metodo è lo stesso», è quanto si legge in una nota dell’emittente. «C’è una cupola in Europa – ha aggiunto – quindi occorre che la polizia internazionale si muova per individuarla. Dà ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Non è più sufficiente un «Tso» per gli eco-diche due giorni fa hanno riempito di liquido nero la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma. Ora Vittorioalza l’asticella (degli attacchi) nei confronti del gruppo di ragazzi e invoca, ai microfoni de Gli Inascoltabili di radio New Sound Level, «un’azione come quella dell’perché questa è un’associazione a delinquere he ha una, un vertice e dei picciotti che eseguono». Poi corregge il tiro ma la sostanza non cambia, anzi il metodo: «È chiaro che la mafia è un’altra cosa, ma il metodo è lo stesso», è quanto si legge in una nota dell’emittente. «C’è unain Europa – ha aggiunto – quindi occorre che la polizia internazionale si muova per individuarla. Dà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusi70717321 : RT @frances22780122: SEMPRE UN GRANDISSIMO SGARBI - frances22780122 : SEMPRE UN GRANDISSIMO SGARBI - rico6868 : @confundustria Non fatturo e non apro contenziosi. Semplicemente ripudio per sempre, ho una memoria per gli sgarbi… - ianez : @a_smeriglia Sapevo che è impossibile essere sempre d'accordo e che prima o poi sarebbe successo. Quei ragazzi hann… - TUTTOB1 : Perugia: 100 presenze per Sgarbi, sempre più leader -