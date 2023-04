Settore giovanile e femminile: i risultati della settimana (Di lunedì 3 aprile 2023) Ecco i risultati dell’ultima giornata delle formazioni del Settore giovanile e femminile rosanero: Campionato Primavera 22ª giornata Gubbio-Palermo 1-2 Campionato U.17 Nazionale 24ª giornata Benevento-Palermo 2-1 Campionato U.16 Nazionale 17ª giornata Bari-Palermo 0-5 Campionato U.15 Nazionale 17ª giornata Bari-Palermo 3-1 Campionato U.15 Regionale 30ª giornata Panormus-Palermo 0-10 Campionato di Serie C femminile 23ª giornata Crotone-Palermo 0-1 Campionato U.17 femminile 7ª giornata Calcio femminile Roma – Palermo 2-1 Campionato U.15 femminile 8ª giornataSSC Napoli- Palermo 10-0 Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Ecco idell’ultima giornata delle formazioni delrosanero: Campionato Primavera 22ª giornata Gubbio-Palermo 1-2 Campionato U.17 Nazionale 24ª giornata Benevento-Palermo 2-1 Campionato U.16 Nazionale 17ª giornata Bari-Palermo 0-5 Campionato U.15 Nazionale 17ª giornata Bari-Palermo 3-1 Campionato U.15 Regionale 30ª giornata Panormus-Palermo 0-10 Campionato di Serie C23ª giornata Crotone-Palermo 0-1 Campionato U.177ª giornata CalcioRoma – Palermo 2-1 Campionato U.158ª giornataSSC Napoli- Palermo 10-0 Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Tutto il patrimonio della #Juventus: ? 1ª Squadra Juventus ? Juventus Next Gen ? Juventus U19 ? Juventus Women ?… - SassuoloUS : En plein di vittorie nel week end per le formazioni nazionali del vivaio neroverde?????? Tutti i dettagli ??… - UCAlbinoLeffe : Parola ai Mister: il commento alle gare di sabato 1 e domenica 2 aprile ??? Le dichiarazioni dei formatori blucelest… - sassuolonews : Sassuolo Torino Viareggio Cup LIVE: cronaca, formazioni, risultato in diretta - PisaSC : SETTORE GIOVANILE: i risultati del weekend ?? -