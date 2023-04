Serie B1 | Volleyrò corsara | l’Olimpia cade in casa 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Vittoria per tre set a zero per le laziali che dominano la gara e continuano la scalata ai play off. Ancora una gara dall’altissimo quoziente di difficoltà perVolley San Salvatore Telesino che viene sconfitta tra le mura amiche del Palazzetto di via Cortopasso per tre set a zero (25-19, 25-18, 27-25, questi i parziali) dalla giovanissima ma temibile Volleryrò Casal de’ Pazzi nella ventiduesima giornata del campionato nazionale di volley femminile diB1, Girone E. Una sconfitta che preoccupa un po’Volley San Salvatore Telesino che deve per forza di cose mettere a segno una vittoria nelle ultime partite per evitare play out e dormire sogni tranquilli. Tre punti importantissimi per le laziali invece che continuano la corsa per accaparrarsi un posto nei play off promozione. Le ...