Serie A, ventiquattresima giornata: risultati e classifica (Di lunedì 3 aprile 2023) Al termine della 24a giornata, si fermano le prime due della classe, dato che la Virtus Segafredo Bologna è stata sconfitta in volata da Trieste (80-78) e l'Olimpia Milano ha ceduto per 73-76 contro Venezia. L’Umana Reyer... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 aprile 2023) Al termine della 24a, si fermano le prime due della classe, dato che la Virtus Segafredo Bologna è stata sconfitta in volata da Trieste (80-78) e l'Olimpia Milano ha ceduto per 73-76 contro Venezia. L’Umana Reyer...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCgiovanile : Questi i risultati ventiquattresima giornata per Under 17 Serie A e B dei #campionatigiovanili ??? #U17AB #figc… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Ventiquattresima giornata Basket Serie A 2022/2023: il punto - periodicodaily : Ventiquattresima giornata Basket Serie A 2022/2023: il punto - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Nella ventiquattresima giornata di LBA Serie A cadono le prime due della classe e Derthona aggancia Olimpia Milano in se… - fabiocavagnera : Nella ventiquattresima giornata di LBA Serie A cadono le prime due della classe e Derthona aggancia Olimpia Milano… -