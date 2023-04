Serie A, oggi gli ultimi due posticipi di un turno da incubo per l’Inter (Di lunedì 3 aprile 2023) La ventottesima giornata di Serie A non poteva andare peggio per l’Inter, che dopo il KO con la Fiorentina ha visto tutte le rivali dirette vincere. oggi gli ultimi due posticipi, l’augurio è che venga dimenticata in fretta. Serie A 2022-2023 – 28ª GIORNATA Empoli-Lecce lunedì 3 aprile ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Sassuolo-Torino lunedì 3 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Cremonese-Atalanta 1-3 44? de Roon, 56? rig. Ciofani (C), 72? Boga, 93? Lookman Inter-Fiorentina 0-1 53? Bonaventura Juventus-Verona 1-0 55? Kean Bologna-Udinese 3-0 3? Posch, 12? Moro, 49? Barrow Monza-Lazio 0-2 13? Pedro, 56? S. Milinkovic-Savic Spezia-Salernitana 1-1 43? aut. Caldara (SA), 70? Shomurodov Roma-Sampdoria 3-0 57? Wijnaldum, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) La ventottesima giornata diA non poteva andare peggio per, che dopo il KO con la Fiorentina ha visto tutte le rivali dirette vincere.glidue, l’augurio è che venga dimenticata in fretta.A 2022-2023 – 28ª GIORNATA Empoli-Lecce lunedì 3 aprile ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Sassuolo-Torino lunedì 3 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Cremonese-Atalanta 1-3 44? de Roon, 56? rig. Ciofani (C), 72? Boga, 93? Lookman Inter-Fiorentina 0-1 53? Bonaventura Juventus-Verona 1-0 55? Kean Bologna-Udinese 3-0 3? Posch, 12? Moro, 49? Barrow Monza-Lazio 0-2 13? Pedro, 56? S. Milinkovic-Savic Spezia-Salernitana 1-1 43? aut. Caldara (SA), 70? Shomurodov Roma-Sampdoria 3-0 57? Wijnaldum, ...

