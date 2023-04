Serie A: Mourinho di fronte ai cori razzisti dei ‘suoi tifosi’: “I miei amici non si toccano” (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-03 13:58:59 Calcio italiano: SSappiamo che Jose Mourinho è un uomo che mostra quando qualcosa si sente male o bene; Luioppure lo mette in chiaro e anche se questo significa dover affrontare i suoi, i vestiti non gli fanno male e mette le carte in tavola. E se ne è capace, cosa non farebbe quando qualcosa non gli va bene e qualcuno ‘tocca’ uno dei suoi? Lo Special One si è misurato ieri contro un giocatore vecchio e intimo che era ai suoi ordini quando guidò l’Inter alla vittoria della Champions League 2010: Dejan Stankovic, che all’epoca è l’attuale allenatore della Sampdoria, la squadra che la Roma ha affrontato ieri de Mou all’Olimpico della Città Eterna. Mourinho chiede ai suoi tifosi di smetterla con i cori razzisti a Stankovic Fin qui tutto corretto. quello che è successo? Corri al 52esimo minuto ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-03 13:58:59 Calcio italiano: SSappiamo che Joseè un uomo che mostra quando qualcosa si sente male o bene; Luioppure lo mette in chiaro e anche se questo significa dover affrontare i suoi, i vestiti non gli fanno male e mette le carte in tavola. E se ne è capace, cosa non farebbe quando qualcosa non gli va bene e qualcuno ‘tocca’ uno dei suoi? Lo Special One si è misurato ieri contro un giocatore vecchio e intimo che era ai suoi ordini quando guidò l’Inter alla vittoria della Champions League 2010: Dejan Stankovic, che all’epoca è l’attuale allenatore della Sampdoria, la squadra che la Roma ha affrontato ieri de Mou all’Olimpico della Città Eterna.chiede ai suoi tifosi di smetterla con ia Stankovic Fin qui tutto corretto. quello che è successo? Corri al 52esimo minuto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i d… - sportface2016 : #SerieB Il tecnico del #Venezia Paolo #Vanoli spiega quanto accaduto con l'arbitro #Serra: 'Servirebbe buon senso' - romanewseu : Torino-Roma, le probabili formazioni: #Mourinho pronto a tornare alla difesa a 3 ?? - angela_massi : RT @pallonatefaccia: Nuovi cori razzisti in Serie A: ieri, alcuni tifosi della #Roma hanno urlato 'zingaro' al tecnico della Sampdoria Deja… - sportli26181512 : Mourinho e i cori razzisti, la comunità ebraica: 'Non ha fatto finta di niente': La presidente Dureghello intervien… -