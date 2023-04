Serie A | L’eterna giovinezza di Di Mara | un altro anno in Europa e la Copa América 2024

Leggi su justcalcio

Ocontemplano otto gol e sette assist un Ángel Di María che, da quando è tornato dal Qatar nel 2022 con il Mondiale sotto braccio, si è imposto come leader e protagonista di una Juventus in fase di rimonta. 'El Fideo', che ha appianato ogni asperità con Allegri e superato i suoi problemi fisici, ha lasciato vere e proprie prestazioni come la tripletta contro il Nantes inLeague. Ora, però, l'argentino deve definire il suo futuro. Con 'La Vecchia Signora' ha firmato per una sola stagione e le conversazioni per continuare insieme sono già iniziate. Secondo 'TyC Sports' e 'La Gazzetta dello Sport', i primi contatti sono stati positivi ed è molto probabile un'estensione per un'altra campagna. Aprile sarà il ...