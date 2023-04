Serie A, la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata: Inter, ora sono guai (Di lunedì 3 aprile 2023) Doppio posticipo oggi in Serie A, con la vittoria dell’Empoli sul Lecce (vedi articolo) e il pareggio fra Sassuolo e Torino (vedi articolo) che spostano relativamente la classifica nella seconda metà. Per l’Inter i problemi sono noti da ieri, perché dopo il KO con la Fiorentina hanno vinto tutte le rivali e la zona Champions League è appesa al momento solo a una miglior differenza reti sulla Roma. Serie A 2022-2023 – 28ª giornata Cremonese-Atalanta 1-3 44? de Roon, 56? rig. Ciofani (C), 72? Boga, 93? Lookman Inter-Fiorentina 0-1 53? Bonaventura Juventus-Verona 1-0 55? Kean Bologna-Udinese 3-0 3? Posch, 12? Moro, 49? Barrow Monza-Lazio 0-2 13? Pedro, 56? S. Milinkovic-Savic Spezia-Salernitana 1-1 43? aut. Caldara (SA), 70? Shomurodov Roma-Sampdoria 3-0 ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Doppio posticipo oggi inA, con la vittoria dell’Empoli sul Lecce (vedi articolo) e il pareggio fra Sassuolo e Torino (vedi articolo) che spostano relativamente lanella seconda metà. Per l’i probleminoti da ieri, perchéil KO con la Fiorentina hanno vinto tutte le rivali e la zona Champions League è appesa al momento solo a una miglior differenza reti sulla Roma.A 2022-2023 – 28ªCremonese-Atalanta 1-3 44? de Roon, 56? rig. Ciofani (C), 72? Boga, 93? Lookman-Fiorentina 0-1 53? Bonaventura Juventus-Verona 1-0 55? Kean Bologna-Udinese 3-0 3? Posch, 12? Moro, 49? Barrow Monza-Lazio 0-2 13? Pedro, 56? S. Milinkovic-Savic Spezia-Salernitana 1-1 43? aut. Caldara (SA), 70? Shomurodov Roma-Sampdoria 3-0 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - OptaPaolo : 4 - Prima del Milan, l'ultima squadra capace di segnare quattro gol in trasferta contro la squadra prima in classif… - _Morik92_ : .@2DaniLuiz è secondo nella speciale classifica dei giocatori di movimento per numeri di minuti giocati in Serie A… - spaziocalcio : #SerieA, la classifica al termine della ventottesima giornata: torna a vincere l'#Empoli, pari fra #Sassuolo e… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo-Torino 1-1: Sanabria risponde a Pinamonti, pari Dionisi-Juric. La classifica -