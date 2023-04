Serie A, ecco chi ha speso più soldi per le commissioni ai procuratori (Di lunedì 3 aprile 2023) Il TMS ha stilato la classifica dei club di Serie A per le spese di commissioni ai procuratori: la Juve è quella che ha speso di più La Juve è la società di Serie A che ha speso più soldi nel 2022 per le commissioni ai procuratori con oltre 51 milioni. A rivelarlo sono i dati certificati dal TMS (sistema per il trasferimento internazionale). Il totale è di 205 milioni, in crescita rispetto al 2019 (187 milioni). Dopo i bianconeri sul podio ci sono la Roma, con una spesa di 21.1 milioni e l’Inter, che di commissioni ha speso 20.5 milioni, mentre la capolista del campionato, il Napoli, ha speso 12.5 milioni. Di seguito le prime 10 posizioni JUVENTUS 51.3 milioni ROMA 21.1 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Il TMS ha stilato la classifica dei club diA per le spese diai: la Juve è quella che hadi più La Juve è la società diA che hapiùnel 2022 per leaicon oltre 51 milioni. A rivelarlo sono i dati certificati dal TMS (sistema per il trasferimento internazionale). Il totale è di 205 milioni, in crescita rispetto al 2019 (187 milioni). Dopo i bianconeri sul podio ci sono la Roma, con una spesa di 21.1 milioni e l’Inter, che diha20.5 milioni, mentre la capolista del campionato, il Napoli, ha12.5 milioni. Di seguito le prime 10 posizioni JUVENTUS 51.3 milioni ROMA 21.1 ...

