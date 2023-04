Sergio Muniz, chi sono i figli: età, oggi, chi è la compagna Morena Firpo (Di lunedì 3 aprile 2023) Attore, cantante, modello. Conoscete Sergio Muniz? Si tratta di un attore molto famoso protagonista di tanti film e serie televisive. Pur essendo di origini spagnole Muniz da anni vive e lavora principalmente nel nostro Paese. Ma se sulla sua vita professionale sappiamo praticamente tutto che dire della sua sfera sentimentale? Ecco tutte le informazioni su di lui in questo articolo. View this post on Instagram A post shared by Sergio Mu?n?iz Llorente (@SergioMunizllorente) Cosa sappiamo sulla vita privata di Sergio Muniz Teatro, cinema, televisione, programma tv, la sua è una lunga carriera iniziata prima nel mondo pubblicitario e come modello prima nel salto sul piccolo schermo. A dare il là all’attore nel mondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Attore, cantante, modello. Conoscete? Si tratta di un attore molto famoso protagonista di tanti film e serie televisive. Pur essendo di origini spagnoleda anni vive e lavora principalmente nel nostro Paese. Ma se sulla sua vita professionale sappiamo praticamente tutto che dire della sua sfera sentimentale? Ecco tutte le informazioni su di lui in questo articolo. View this post on Instagram A post shared byMu?n?iz Llorente (@llorente) Cosa sappiamo sulla vita privata diTeatro, cinema, televisione, programma tv, la sua è una lunga carriera iniziata prima nel mondo pubblicitario e come modello prima nel salto sul piccolo schermo. A dare il là all’attore nel mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Sergio Muniz, chi sono i figli: età, oggi, chi è la compagna Morena Firpo - MutiLeonilde : RT @altrogiornorai1: Sergio Muniz e Morena Firpo, ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@… - Adorata8 : @ciufellona84 A me Oriana non piace, ma dire che non può vincere il GF, perché è venezuelana ??Lo sai che una volta… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Sergio Muniz e Morena Firpo, ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@… - altrogiornorai1 : Sergio Muniz e Morena Firpo, ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno… -