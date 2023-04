Sergio Muniz, chi è la compagna Morena Firpo: “È stato un colpo di fulmine a un incontro di yoga” (Di lunedì 3 aprile 2023) Nato a Bilbao nel 1975, Sergio Muniz si trasferisce giovanissimo in Italia dove comincia a lavorare come modello. Morena Firpo e Yari sono la compagna e il figlio del celebre attore Sergio Muniz. L’uomo ha conosciuto la sua dolce metà ad un incontro di yoga, qualche anno fa, una passione comune e alimentata nel tempo. “Siamo andati ad uno yoga day, dove ci sono lezioni aperte, nelle valle del Levante dove io adesso vivo”. Genovese, classe 1984, Morena Firpo ha alle spalle studi in interpretariato e, oggi come oggi, è titolare di un’associazione sportiva dilettantistica dedicata chiaramente al mondo dello yoga. “Ho conosciuto la mia compagna lì, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Nato a Bilbao nel 1975,si trasferisce giovanissimo in Italia dove comincia a lavorare come modello.e Yari sono lae il figlio del celebre attore. L’uomo ha conosciuto la sua dolce metà ad undi, qualche anno fa, una passione comune e alimentata nel tempo. “Siamo andati ad unoday, dove ci sono lezioni aperte, nelle valle del Levante dove io adesso vivo”. Genovese, classe 1984,ha alle spalle studi in interpretariato e, oggi come oggi, è titolare di un’associazione sportiva dilettantistica dedicata chiaramente al mondo dello. “Ho conosciuto la mialì, ...

Giffoni teatro, martedì 'Cuori scatenati' con Sergio Muñiz Martedì 21 marzo alle 21 in scena lo spettacolo "Cuori scatenati", esilarante pièce scritta e diretta da Diego Ruiz, che ne è interprete con Sergio Muñiz, Francesca Nunzi, e Maria Lauria. Quattro tappe e otto repliche nelle Marche per l'esilarante spettacolo 'Cuori scatenati' Parte mercoledì 15 marzo, dal Teatro La Perla di Montegranaro, "Cuori scatenati", esilarante pièce scritta e diretta da Diego Ruiz, che ne è interprete con Sergio Muñiz, Francesca Nunzi e Maria Lauria. Lo spettacolo sarà poi giovedì 16 e venerdì 17 al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, sabato 18 al Teatro La Nuova Fenice ...