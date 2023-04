Serale di Amici 22, Alessandra Celentano irremovibile su Maddalena: “Sempre una lagna” (Di lunedì 3 aprile 2023) Durante la terza puntata del Serale di Amici 22 c’è stato l’ennesimo guanto di sfida di sensualità tra Isobel e Maddalena i ballerini hanno attirato l’attenzione del pubblico con performance degne di professionisti, oscurando i cantanti. In particolare, Isobel, Alessio e Maddalena hanno dato il meglio di sé, mostrando grande talento e abilità. Tuttavia, non tutti sono stati d’accordo su ciò che è successo sul palco. Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno criticato Maddalena, definendola “un pulcino” e sottolineando la sua insignificanza come ballerina. Questa critica ha scatenato una forte discussione tra i giudici e la ballerina, che ha risposto alle parole di Celentano in lacrime, dicendo che non sopporta le sue cattiverie. Vediamo i ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 aprile 2023) Durante la terza puntata deldi22 c’è stato l’ennesimo guanto di sfida di sensualità tra Isobel ei ballerini hanno attirato l’attenzione del pubblico con performance degne di professionisti, oscurando i cantanti. In particolare, Isobel, Alessio ehanno dato il meglio di sé, mostrando grande talento e abilità. Tuttavia, non tutti sono stati d’accordo su ciò che è successo sul palco.ed Emanuel Lo hanno criticato, definendola “un pulcino” e sottolineando la sua insignificanza come ballerina. Questa critica ha scatenato una forte discussione tra i giudici e la ballerina, che ha risposto alle parole diin lacrime, dicendo che non sopporta le sue cattiverie. Vediamo i ...

