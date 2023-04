Semifinale Coppa Italia – Vetrina per la candidatura all’ Expo 2030 (Di lunedì 3 aprile 2023) Semifinale di Coppa Italia – Vetrina per la candidatura all’ Expo 2030 – In occasione della Semifinale di andata di Coppa Italia Frecciarossa, che vedrà sfidarsi domani Juventus e Inter alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino, la Lega Serie A sosterrà la candidatura Italiana per Expo 2030 promuovendo una serie di attività: sul maxi-schermo dello stadio sarà trasmesso il video spot del progetto Expo 2030 Roma e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani. Inoltre, sarà data visibilità all’iniziativa attraverso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)diper la– In occasione delladi andata diFrecciarossa, che vedrà sfidarsi domani Juventus e Inter alle ore 21.00Allianz Stadium di Torino, la Lega Serie A sosterrà lana perpromuovendo una serie di attività: sul maxi-schermo dello stadio sarà trasmesso il video spot del progettoRoma e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani. Inoltre, sarà data visibilitàiniziativa attraverso ...

