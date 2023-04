Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su “Ballando”: sostituita o no? (Di lunedì 3 aprile 2023) News tv. “Ecco la verità”. – La domanda che tutti (o quasi tutti) si pongono è una sola: Selvaggia Lucarelli tornerà a “Ballando con le stelle” il prossimo anno? Dopo la fine della scorsa edizione del dancing show del sabato sera di Rai 1, la giornalista aveva messo in dubbio la sua presenza in trasmissione, a causa dei malumori dell’ultima stagione, dovuti soprattutto alla partecipazione del giovane fidanzato Lorenzo Biagiarelli. leggi anche: “Ballando con le Stelle” 2023, rivoluzione in corso: che fine farà Selvaggia Lucarelli? leggi anche: “Pechino Express”, Selvaggia Lucarelli attacca Giorgia Soleri: “Invalidità dinamica” Selvaggia Lucarelli tornerà a “Ballando con le stelle”? ... Leggi su tvzap (Di lunedì 3 aprile 2023) News tv. “Ecco la verità”. – La domanda che tutti (o quasi tutti) si pongono è una sola:tornerà a “con le stelle” il prossimo anno? Dopo la fine della scorsa edizione del dancing show del sabato sera di Rai 1, la giornalista aveva messo in dubbio la sua presenza in trasmissione, a causa dei malumori dell’ultima stagione, dovuti soprattutto alla partecipazione del giovane fidanzato Lorenzo Biagiarelli. leggi anche: “con le Stelle” 2023, rivoluzione in corso: che fine farà? leggi anche: “Pechino Express”,attacca Giorgia Soleri: “Invalidità dinamica”tornerà a “con le stelle”? ...

