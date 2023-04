Selvaggia lascia davvero Ballando? La Lucarelli rompe il silenzio (Di lunedì 3 aprile 2023) Per ben sette edizioni Selvaggia Lucarelli è stata una dei giurati di Ballando con le Stelle, ma secondo diversi rumor la giornalista potrebbe non tornare dietro al bancone a settembre. Tv Blog ha rivelato che al posto della Lucarelli potrebbe arrivare una tra Barbara d’Urso, Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna. “Sono indiscrezioni, certamente la più struggente ma anche la più clamorosa, per tanti motivi, vedrebbe arrivare in quel ruolo Barbara D’Urso. Fra gli altri nomi che piacciono per questo ruolo circola nell’ambiente anche quello di Francesca Fagnani, ma in corsa ci sarebbero anche due conoscenze di Milly e di Ballando con le stelle, ovvero Nunzia De Girolamo alla guida attualmente di Ciao maschio nei sabati sera della Rete 1 e l’attuale detentrice della coppa, ovvero ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 aprile 2023) Per ben sette edizioniè stata una dei giurati dicon le Stelle, ma secondo diversi rumor la giornalista potrebbe non tornare dietro al bancone a settembre. Tv Blog ha rivelato che al posto dellapotrebbe arrivare una tra Barbara d’Urso, Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna. “Sono indiscrezioni, certamente la più struggente ma anche la più clamorosa, per tanti motivi, vedrebbe arrivare in quel ruolo Barbara D’Urso. Fra gli altri nomi che piacciono per questo ruolo circola nell’ambiente anche quello di Francesca Fagnani, ma in corsa ci sarebbero anche due conoscenze di Milly e dicon le stelle, ovvero Nunzia De Girolamo alla guida attualmente di Ciao maschio nei sabati sera della Rete 1 e l’attuale detentrice della coppa, ovvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amymarched : Pensate che ridere se Selvaggia lascia ma non la sostituisce nessuna delle due papesse date per certe al suo posto - ClaudiaconlaC : @Cinguetterai Quindi Selvaggia lascia? Dispiace - meschini_nito : L’Asl lascia i bigliettini di rimprovero sulle auto per fermare la sosta selvaggia all’ospedale - biserka30048567 : RT @MarioCardinali4: L'amore è una forma selvaggia. Quando tentiamo di controllarlo, ci distruggere.Quando tentiamo di imprigionarlo,ci ren… - MarioCardinali4 : L'amore è una forma selvaggia. Quando tentiamo di controllarlo, ci distruggere.Quando tentiamo di imprigionarlo,ci… -