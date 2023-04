"Sei uno zingaro", i tifosi della Roma insultano Stankovic: Mourinho li zittisce (Di lunedì 3 aprile 2023) Alcuni tifosi della Roma hanno insultato Dejan Stankovic per il suo passato alla Lazio. Mourinho ha preso le sue difese con un bel gesto: "Un amico non si tocca" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Alcunihanno insultato Dejanper il suo passato alla Lazio.ha preso le sue difese con un bel gesto: "Un amico non si tocca"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Sei uno zingaro' dalla Curva Sud della Roma per Stankovic: Mourinho interviene per fermare i cori ?? #RomaSamp - sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro'