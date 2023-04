Segregata in casa per giorni e picchiata: arrestato compagno (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSegregata in casa per una settimana e poi picchiata perché aveva chiesto aiuto ad un familiare. E’ quanto accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli. E’ grazie ad una telefonata al 112 che l’ennesima storia di violenza sulle donne è stata interrotta. A chiedere aiuto ai carabinieri, il cognato della vittima. Una segnalazione che ha fatto scattare subito l’intervento dei militari che hanno scoperto violenze e vessazioni. Quando i carabinieri sono arrivati davanti all’abitazione segnalata, non hanno trovato nessuno. Poi, poco dopo, è arrivata un’auto, a bordo un uomo ed una donna che indossava occhiali da sole. Uno dei carabinieri ha chiesto alla donna di mostrare gli occhi, uno era tumefatto. L’uomo ha raccontato che la compagna si era procurata la ferita con un telefono e intanto le ha cinto le spalle con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiinper una settimana e poiperché aveva chiesto aiuto ad un familiare. E’ quanto accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli. E’ grazie ad una telefonata al 112 che l’ennesima storia di violenza sulle donne è stata interrotta. A chiedere aiuto ai carabinieri, il cognato della vittima. Una segnalazione che ha fatto scattare subito l’intervento dei militari che hanno scoperto violenze e vessazioni. Quando i carabinieri sono arrivati davanti all’abitazione segnalata, non hanno trovato nessuno. Poi, poco dopo, è arrivata un’auto, a bordo un uomo ed una donna che indossava occhiali da sole. Uno dei carabinieri ha chiesto alla donna di mostrare gli occhi, uno era tumefatto. L’uomo ha raccontato che la compagna si era procurata la ferita con un telefono e intanto le ha cinto le spalle con ...

Picchiata e vessata in casa. Pena di 2 anni al compagno In un simile contesto la donna (in un'occasione ricoverata in ospedale) sarebbe stata costretta a vivere da segregata in casa con divieto di uscire e poi controllata sistematicamente dal compagno ... Giugliano, picchia la compagna e la segrega in casa per una settimana: arrestato 51enne I militari non credono a una parola, prendono in disparte l'uno e l'altra. La donna scoppia a piangere. È stata segregata in casa dallo scorso martedì, il cellulare sequestrato. Approfittando di un ... Segregata in casa per giorni e picchiata, arrestato compagno (ANSA) - NAPOLI, 03 APR - Segregata in casa per una settimana e poi picchiata perché aveva chiesto aiuto ad un familiare. E' quanto accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli. E' grazie ad una ...