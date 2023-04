Segregata in casa e picchiata col telefono sul viso, liberata dopo 7 giorni (Di lunedì 3 aprile 2023) Segregata in casa per una settimana e poi picchiata, colpita col telefono sul viso perché aveva osato chiedere aiuto a un parente. I carabinieri hanno messo la parola fine all'incubo vissuto da una donna di Giugliano (Napoli) arrestando... Leggi su today (Di lunedì 3 aprile 2023)inper una settimana e poi, colpita colsulperché aveva osato chiedere aiuto a un parente. I carabinieri hanno messo la parola fine all'incubo vissuto da una donna di Giugliano (Napoli) arrestando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PupiaTv : Giugliano, segregata in casa e picchiata: arrestato 51enne - cronachecampane : Giugliano, segregata in casa da una settimana, mostra un occhio nero ai Carabinieri. 51enne finisce in manette… - ilgiornalelocal : Segregata in casa per giorni e picchiata: arrestato compagno - puntomagazine : Giugliano: donna segregata in casa, picchiata e umiliata dal compagno per una settimana. L’uomo ora è in carcere, i… - ANSACampania : Segregata in casa per giorni e picchiata, arrestato compagno -