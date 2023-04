Secret Invasion | Olivia Colman sarà la villain della serie Disney+

(Di lunedì 3 aprile 2023)esordisce nei panni di una supercattiva nel trailer, che debutterà suil 21 giugno. Con l'uscita del trailer di, i Marvel Studios hanno rivelato cheinterpreterà lain arrivo suil 21 giugno.si preannuncia come un'esperienza avvincente. Lain sei episodi è interpretata da Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn ed è incentrata su un'infiltrazione di Skrull sulla Terra. Lo show ospita anche diversi personaggi MCU di progetti precedenti, come Maria Hill, Rhodey ed ...

