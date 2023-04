Secret Invasion: Nick Fury è l'uomo più ricercato del pianeta nel trailer che conferna la data di uscita (Di lunedì 3 aprile 2023) Nick Fury e Talos cercano di svelare la più grande cospirazione che l'MCU abbia mai visto nello spettacolare trailer della serie Marvel Secret Invasion. I Marvel Studios hanno presentato il trailer ufficiale dell'attesissima serie Disney+ Secret Invasion, che riporta il Nick Fury di Samuel L. Jackson sulla Terra, dove viene a sapere di una cospirazione globale che potrebbe minacciare il futuro dell'umanità. La sinossi ufficiale di Secret Invasion rivela: Nick Fury viene a conoscenza di un'Invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023)e Talos cercano di svelare la più grande cospirazione che l'MCU abbia mai visto nello spettacolaredella serie Marvel. I Marvel Studios hanno presentato ilufficiale dell'attesissima serie Disney+, che riporta ildi Samuel L. Jackson sulla Terra, dove viene a sapere di una cospirazione globale che potrebbe minacciare il futuro dell'umanità. La sinossi ufficiale dirivela:viene a conoscenza di un'e clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma.si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, ...

