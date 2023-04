(Di lunedì 3 aprile 2023)Plus ha recentemente rilasciato il trailer di, un’appassionante serie di spionaggio prodotta daStudios. L’attesissima serie live-action verrà trasmessa in esclusiva su+ a partire dal 21 giugno. Trama: Un’e segreta minaccia la Terra “”, ambientato nel presente dell’MCU (Cinematic Universe), il personaggio di Nick Fury scopre l’esistenza di un’e segreta del nostro pianeta ad opera di una fazione di Skrull mutaforma. Per contrastare questa minaccia, Fury si allea con personaggi quali Everett Ross, Maria Hill e Talos, uno Skrull che ha creato una vita sulla Terra. Insieme, dovranno lottare contro il tempo per fermare l’e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanodonno75 : FREE BRAND AMBASSADOR da un'idea di Stefano Donno : Marvel Studios’ Secret Invasion | Official Trailer... - tuttopuntotv : Secret Invasion: il nuovo thriller Marvel arriva su Disney #DisneyPlus #DisneyPlusStar #SecretInvasion - badtasteit : #SecretInvasion: Chloe Bennet nega la sua presenza nella serie tv - BingyNews : Secret Invasion: Disponibile il nuovo trailer ufficiale - purplevlabrys : IL CAST DI SECRET INVASION !!! -

Con l'uscita del nuovo trailer di, Chloe Bennet ha ribadito che non sarà nella serie tv Marvel Studios . GUARDA:: il nuovo trailer della serie Marvel in uscita il 21 giugno! LEGGI:: ...Il primo trailer della nuova serie Marvel Studios '' è stato rilasciato, come da promessa , questa notte. A parte i toni, volutamente drammatici, il trailer ufficiale mostra pochi dettagli nuovi dettagli sulla trama, tenendo così sotto ...Con l'uscita del trailer di, i Marvel Studios hanno rivelato che Olivia Colman interpreterà la villain della serie in arrivo su Disney+ il 21 giugno.si preannuncia come un'esperienza avvincente. ...

Secret Invasion: il trailer della serie Marvel per Disney Plus, in arrivo a giugno Multiplayer.it

Nella nuova serie Secret Invasion, ambientata nel presente MCU, Nick Fury (Samuel L. Jackson) viene a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma.Secret Invasion, l'ultimo combattimento di Nick Fury (trailer). Samuel L. Jackson torna nella serie Marvel prossimamente su Disney+ ...