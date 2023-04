Se stasera i 20 punti di divario in classifica non si sono visti, figuratevi in Champions (Gazzetta) (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Milan batte a sorpresa il Napoli al Maradona per 4 a 0 e questo ad appena 10 giorni dalla prima delle due sfide Champions che vedranno contro gli azzurri e i rossoneri. Una vittoria che fa rumore dunque soprattuto in chiave Champions, come commenta la Gazzetta dello Sport La musichetta della Champions la sente solo il Milan, ed è un concerto sinfonico che stordisce il Napoli a casa sua: i campioni d’Italia in carica ne fanno quattro agli scudettati in pectore, a dieci giorni dal primo round dei quarti di Champions. Alzi le mani chi avrebbe immaginato una serata così. Certo, siamo “solo” in campionato e c’è da scommettere che il Napoli di coppa non sarà quello di questa sera, ma una cosa è certa: ora che si fa sul serio, il Diavolo è più vivo e in salute che mai. E riprende a correre in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Milan batte a sorpresa il Napoli al Maradona per 4 a 0 e questo ad appena 10 giorni dalla prima delle due sfideche vedranno contro gli azzurri e i rossoneri. Una vittoria che fa rumore dunque soprattuto in chiave, come commenta ladello Sport La musichetta dellala sente solo il Milan, ed è un concerto sinfonico che stordisce il Napoli a casa sua: i campioni d’Italia in carica ne fanno quattro agli scudettati in pectore, a dieci giorni dal primo round dei quarti di. Alzi le mani chi avrebbe immaginato una serata così. Certo, siamo “solo” in campionato e c’è da scommettere che il Napoli di coppa non sarà quello di questa sera, ma una cosa è certa: ora che si fa sul serio, il Diavolo è più vivo e in salute che mai. E riprende a correre in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla… - PasAH2Oa : RT @SandroSca_rpa: Quindi stasera si scopre che -Napoli non può fare 102 punti -Mezza curva in mano a camorristi -Senza Osi gli schemi non… - FrankGrimesSMM : è un ritardato, ma qua ha ragione al 200%. avessimo giocato sempre come stasera avevamo minimo 10 punti in più - Deborah_Juve : RT @SandroSca_rpa: Quindi stasera si scopre che -Napoli non può fare 102 punti -Mezza curva in mano a camorristi -Senza Osi gli schemi non… - eldavide77_2 : RT @SandroSca_rpa: Quindi stasera si scopre che -Napoli non può fare 102 punti -Mezza curva in mano a camorristi -Senza Osi gli schemi non… -