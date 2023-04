Se non indossi il velo non puoi andare a scuola: stretta sulle ragazze (Di lunedì 3 aprile 2023) Niente velo islamico, niente scuola né università. A decidere la stretta è stato il ministero dell'Istruzione di Teheran che ha imposto l'obbligo, per le studentesse, di rispettare nelle classi i codici di abbigliamento islamico. Che, tradotto, significa indossare l'hijab. La decisione segue le proteste in corso nel Paese da settembre, ovvero dalla morte della 22enne Mahsa Amini dopo essere stata arrestata dalla cosiddetta polizia morale di Teheran con l'accusa di non indossare correttamente il velo islamico. Da allora, molte donne stanno sfidando le regole sull'obbligo di indossare l'hijab, soprattutto nelle città più grandi. Il documento, composto da 16 punti, del ministero dell'Istruzione afferma che l'obbligo dell'hijab è finalizzato a creare una crescita spirituale sana e sicura. Dopo la diffusione del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Nienteislamico, nientené università. A decidere laè stato il ministero dell'Istruzione di Teheran che ha imposto l'obbligo, per le studentesse, di rispettare nelle classi i codici di abbigliamento islamico. Che, tradotto, significa indossare l'hijab. La decisione segue le proteste in corso nel Paese da settembre, ovvero dalla morte della 22enne Mahsa Amini dopo essere stata arrestata dalla cosiddetta polizia morale di Teheran con l'accusa di non indossare correttamente ilislamico. Da allora, molte donne stanno sfidando le regole sull'obbligo di indossare l'hijab, soprattutto nelle città più grandi. Il documento, composto da 16 punti, del ministero dell'Istruzione afferma che l'obbligo dell'hijab è finalizzato a creare una crescita spirituale sana e sicura. Dopo la diffusione del ...

