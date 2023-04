Se non bisogna usare parole straniere come mai il nuovo liceo è del Made in Italy? (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo la proposta del deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli contro l’utilizzo di parole straniere è partita la polemica. Le posizioni sono varie, dall'Accademia della Crusca in giù Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo la proposta del deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli contro l’utilizzo diè partita la polemica. Le posizioni sono varie, dall'Accademia della Crusca in giù

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : No Presidente Meloni, il modo migliore per combattere l'evasione non è abbassare le tasse. Certo, ridurre le impost… - raffaellapaita : Sul #PNRR abbiamo fatto proposte al Governo, da #ItaliaSicura a Industria 4.0. Bisogna virare i finanziamenti su os… - raffaellapaita : “Per fare un'opposizione unita e efficace contro il governo non bastano le ammucchiate, bisogna essere chiari sui c… - maxs4rblue : RT @dom_dausilio: Allora gli striscioni non sono vietati, ma bisogna solo compilare un banale modulo. Insomma, vogliono soltanto non farsi… - Gianmarco10G : Lungi da me far nascere una polemica, ma se l'intervista di Sergio l'avesse fatta uno qualunque già sarebbe stato m… -