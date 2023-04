Se il Cnr diventa un palcoscenico per la sfida cinese all’ordine globale (Di lunedì 3 aprile 2023) Nei giorni scorsi Jia Guide, ambasciatore cinese a Roma, ha partecipato al convegno “Un nuovo ordine internazionale per un futuro condiviso dell’umanità” organizzato dall’Istituto di Studi giuridici internazionali, organo scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), principale ente pubblico di ricerca italiano, sottoposto alla vigilanza del ministero dell’Università e della ricerca. Un palcoscenico perfetto, per lui ambasciatore e giurista, per raccontare la visione cinese del mondo. La Cina “non persegue mai l’egemonia né espansione né sfere di influenza”, ha spiegato senza però soffermarsi su Taiwan. Quanto alla “crisi ucraina” (guai a chiamarla guerra, o ancora peggio invasione russa) ha sostenuto che “la Cina è disposta a lavorare con l’Italia per sostenere tute le parti a condurre il dialogo su un piano di parità”. Il ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023) Nei giorni scorsi Jia Guide, ambasciatorea Roma, ha partecipato al convegno “Un nuovo ordine internazionale per un futuro condiviso dell’umanità” organizzato dall’Istituto di Studi giuridici internazionali, organo scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), principale ente pubblico di ricerca italiano, sottoposto alla vigilanza del ministero dell’Università e della ricerca. Unperfetto, per lui ambasciatore e giurista, per raccontare la visionedel mondo. La Cina “non persegue mai l’egemonia né espansione né sfere di influenza”, ha spiegato senza però soffermarsi su Taiwan. Quanto alla “crisi ucraina” (guai a chiamarla guerra, o ancora peggio invasione russa) ha sostenuto che “la Cina è disposta a lavorare con l’Italia per sostenere tute le parti a condurre il dialogo su un piano di parità”. Il ...

