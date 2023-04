Sdraiati sulla Casilina per il planking challenge: la folle sfida di 4 ragazzini finisce sui Social (video) (Di lunedì 3 aprile 2023) Lo chiamano planking challenge, è l’ultima sfida folle Social: alcuni adolescenti, stesi sull’asfalto di notte lungo la trafficata strada regionale Casilina, hanno deciso di scattare selfie e girare video, mettendo la loro vita in pericolo. Teatro della folle sfida, Piedimonte San Germano, comune in provincia di Frosinone. Fortunatamente, i giovanissimi hanno evitato il peggio grazie alle tempestive segnalazioni di alcuni automobilisti in transito. Il planking challenge, diventata ormai una moda folle tra i giovani, rischia di causare incidenti dalle conseguenze fatali. LEGGI ANCHE La sfida su Tik Tok finisce in tragedia: 14enne di Arezzo si dà ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Lo chiamano, è l’ultima: alcuni adolescenti, stesi sull’asfalto di notte lungo la trafficata strada regionale, hanno deciso di scattare selfie e girare, mettendo la loro vita in pericolo. Teatro della, Piedimonte San Germano, comune in provincia di Frosinone. Fortunatamente, i giovanissimi hanno evitato il peggio grazie alle tempestive segnalazioni di alcuni automobilisti in transito. Il, diventata ormai una modatra i giovani, rischia di causare incidenti dalle conseguenze fatali. LEGGI ANCHE Lasu Tik Tokin tragedia: 14enne di Arezzo si dà ...

