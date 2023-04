Sdraiati di notte sulla Casilina vicino l’incrocio: la nuova folle challenge degli adolescenti (Di lunedì 3 aprile 2023) Cassino – Come ci si diverte in questi tempi in cui i social la fanno da padrone? Sdraiandosi sull’asfalto, lungo la via Casilina, a pochi passi da un incrocio, di notte, per alzarsi al volo quando le auto sono in arrivo e farsi fotografare dagli amici. È la folle sfida tra adolescenti segnalata a Piedimonte San Germano, vicino Cassino. Il tutto è avvenuto nella serata di domenica tra le ore 21 e le 22. A lanciare l’allarme è stato il dipendente di un hotel che si trova a ridosso della Casilina: in un post su Facebook ha raccontato che alcuni clienti sono entrati alla reception e gli hanno segnalato di avere visto i giovani Sdraiati sull’asfalto. Si è affacciato e li ha visti, urlando loro di togliersi perché era pericoloso ed avrebbe chiamato i carabinieri. In ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023) Cassino – Come ci si diverte in questi tempi in cui i social la fanno da padrone? Sdraiandosi sull’asfalto, lungo la via, a pochi passi da un incrocio, di, per alzarsi al volo quando le auto sono in arrivo e farsi fotografare dagli amici. È lasfida trasegnalata a Piedimonte San Germano,Cassino. Il tutto è avvenuto nella serata di domenica tra le ore 21 e le 22. A lanciare l’allarme è stato il dipendente di un hotel che si trova a ridosso della: in un post su Facebook ha raccontato che alcuni clienti sono entrati alla reception e gli hanno segnalato di avere visto i giovanisull’asfalto. Si è affacciato e li ha visti, urlando loro di togliersi perché era pericoloso ed avrebbe chiamato i carabinieri. In ...

