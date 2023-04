Sdraiati di notte sulla Casilina per una challenge sui social: “Vince chi si alza per ultimo” (Di lunedì 3 aprile 2023) Per la serie “sfide pericolose sui social”, l’ultima trovata arriva dalla via Casilina, a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone dove un gruppo di adolescenti si è sdraiato a terra sulla strada ad intenso scorrimento per girare video e scattare selfie. Circa 4 o 5 giovanissimi, intorno ai 14 anni, si sono divertiti a mettere in pericolo la propria vita: la sfida, che ha preso il nome di “blackout challenge”, avviene infatti dopo che il sole è tramontato, rendendo più difficile per gli automobilisti notare con il buio i ragazzini. Il dipendente di un hotel della zona ha notato la bravata e si è precipitato in strada, gridando ai giovanissimi di andarsene. “Ho intimato che se non si fossero tolti immediatamente avrei chiamato i carabinieri. Loro scocciati sono scappati e intanto mi hanno insultato”, ha detto ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) Per la serie “sfide pericolose sui”, l’ultima trovata arriva dalla via, a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone dove un gruppo di adolescenti si è sdraiato a terrastrada ad intenso scorrimento per girare video e scattare selfie. Circa 4 o 5 giovanissimi, intorno ai 14 anni, si sono divertiti a mettere in pericolo la propria vita: la sfida, che ha preso il nome di “blackout”, avviene infatti dopo che il sole è tramontato, rendendo più difficile per gli automobilisti notare con il buio i ragazzini. Il dipendente di un hotel della zona ha notato la bravata e si è precipitato in strada, gridando ai giovanissimi di andarsene. “Ho intimato che se non si fossero tolti immediatamente avrei chiamato i carabinieri. Loro scocciati sono scappati e intanto mi hanno insultato”, ha detto ...

