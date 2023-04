Scuola: se la legge fosse stata correttamente interpretata. Lettera (Di lunedì 3 aprile 2023) Inviato da Enrico Maranzana - La lettura superficiale della legge è all’origine delle difficoltà che affliggono la Scuola: si consideri l’obsoleta struttura decisionale gerarchica, tuttora imperante, che le disposizioni sull’organizzazione scolastica del 1974 intendevano aggiornare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) Inviato da Enrico Maranzana - La lettura superficiale dellaè all’origine delle difficoltà che affliggono la: si consideri l’obsoleta struttura decisionale gerarchica, tuttora imperante, che le disposizioni sull’organizzazione scolastica del 1974 intendevano aggiornare. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tonitanz : @La_manina__ @CNN Quindi aboliranno le lingue straniere a scuola? E come fai ad insegnare qualcosa che poi è proibita per legge? - aldo_rovi : RT @AxiaFel: @ZanAlessandro Io nn so chi abbia inventato le “carriere alias” ma le trovo una proiezione degli adulti ossessionati dal polit… - enrico_relti : @ANPI_Scuola @Moonlightshad1 @AlekosPrete @mcarlotto56 @GCerqueti @SI_sinistra @NFratoianni @ellyesse… - DomenicoRM : RT @dDinoPirri: @BarbieXanax La benedizione nella tradizione cattolica non è una magia, anche se molti la intendono così. Sull'opportunità… - steveross75 : RT @cominif: 1. divieto per legge di lemmi stranieri 2. battaglie immaginarie contro la plutocrazia del biotech e del green 3. legislazione… -