Scuola | Malpezzi Pd | ' bene Valditara | ora implementare fondo viaggi'

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "bene che il Ministro Valditara abbia accolto la nostra proposta per istituire un fondo per i viaggi di istruzione. Riteniamo sia fondamentale dare un segnale alle scuole, mettendo a disposizione risorse per intervenire laddove le famiglie non riescono". Lo dice Simona Malpezzi, senatrice del Pd. "Oggi molti studenti devono rinunciare a questa grande opportunità formativa, didattica e culturale a causa delle difficoltà economiche delle famiglie: è compito delle Istituzioni farsene carico -prosegue-. Lavoreremo fin dai prossimi provvedimenti per monitorare e implementare il fondo. Siamo soddisfatti che il Ministro abbia accolto la nostra proposta e mostrato disponibilità a lavorare perché diventi realtà".

