Scontro Cina-Usa, l’Italia invia la portaerei Cavour nel Pacifico a sostegno di Washington: ma la nave ha criticità strutturali irrisolte (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalla metà dell’Ottocento le potenze navali inaugurarono quello che la storiografia successivamente ha definito “diplomazia delle cannoniere”, ovvero un’attività di politica estera che implichi ostentazioni di potenza marittima sottintendendo una minaccia di azione militare. Visto che fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale la misura della potenza di una flotta si misurava con il numero di corazzate possedute, tali unità navali venivano utilizzate dai governi europei – e non solo – come elemento coercitivo nei confronti di nazioni meno armate. A tal proposito sembrerebbe che una Squadra Navale con a capo la portaerei Cavour sarà inviata nell’Indo-Pacifico. Ma l’ipotesi che, nell’eventualità di un conflitto sino-americano, l’Italia possa avere un ruolo attivo da un punto di vista operativo dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalla metà dell’Ottocento le potenze navali inaugurarono quello che la storiografia successivamente ha definito “diplomazia delle cannoniere”, ovvero un’attività di politica estera che implichi ostentazioni di potenza marittima sottintendendo una minaccia di azione militare. Visto che fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale la misura della potenza di una flotta si misurava con il numero di corazzate possedute, tali unità navali venivano utilizzate dai governi europei – e non solo – come elemento coercitivo nei confronti di nazioni meno armate. A tal proposito sembrerebbe che una Squadra Navale con a capo lasaràta nell’Indo-. Ma l’ipotesi che, nell’eventualità di un conflitto sino-americano,possa avere un ruolo attivo da un punto di vista operativo dovrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RicMaisano : @NicolaPorro IL problema è sempre stato la Cina x gl'euroatlantisti, poi dopo accordi coi Russi e con BRICS x quest… - Luc1396 : RT @reportdifesa: Di Alessandro Fanetti* MOSCA (nostro servizio particolare). Uno dei documenti più significativi della Federazione Russia… - reportdifesa : Di Alessandro Fanetti* MOSCA (nostro servizio particolare). Uno dei documenti più significativi della Federazione… - toninog2 : Fabio Ciabatti: No, non è l’egemonia. Cosa c’è in ballo nello scontro tra Cina e Stati Uniti - PolicyMaker_mag : Si chiama #chipshortage e nel mezzo ci sono la guerra russa in Ucraina, lo scontro con la Cina -