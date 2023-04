Scontri in Curva B tra ultras del Napoli: la vergogna del Maradona I video (Di lunedì 3 aprile 2023) Momenti di tensione nella Curva B del Napoli nel corso della sfida contro il Milan. Si è accesa una gigantesca rissa tra gruppi rivali in una serata di sciopero del tifo e contestazione contro il presidente De Laurentiis. Scene che hanno spaventato molti ragazzi e famiglie che affollavano il Maradona (video tratto da Twitter) Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) Momenti di tensione nellaB delnel corso della sfida contro il Milan. Si è accesa una gigantesca rissa tra gruppi rivali in una serata di sciopero del tifo e contestazione contro il presidente De Laurentiis. Scene che hanno spaventato molti ragazzi e famiglie che affollavano iltratto da Twitter)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Scontri, fumogeni, contestazione: per il Napoli notte da dimenticare anche sugli spalti ? #NapoliMilan - nicoviol : RT @realvarriale: Il peggior @sscnapoli della stagione crolla al Maradona contro un perfetto @acmilan. L'assenza di @victorosimhen9 non bas… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Scene vergognose in Curva B: tifosi picchiati con le cinture! - UtenteS60438560 : - NapoliAddict : Scontri in Curva B, parla un papà: 'Mio figlio in lacrime, ho dovuto lasciare primo lo stadio' #Napoli… -