Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dimsuonosoft : Scoperto un pesce alla profondità record di oltre 8 km - DivulgoConAnsia : RT @Focus_it: Gli astronomi hanno scoperto un buco nero con dimensioni quasi da record. Ci sono riusciti grazie a un metodo che in futuro p… - AriannaAmbrosi0 : RT @Focus_it: Gli astronomi hanno scoperto un buco nero con dimensioni quasi da record. Ci sono riusciti grazie a un metodo che in futuro p… - Focus_it : Gli astronomi hanno scoperto un buco nero con dimensioni quasi da record. Ci sono riusciti grazie a un metodo che i… - bevodasolo : RT @paparosso60: Leggi questo articolo: Scoperto un buco nero mostruoso, tra i più grandi mai 'visti' finora -

Oumuamua Un iceberg di idrogeno molecolare "solo" una cometa. La maggior parte delle ... Quando è stato, Oumuamua non aveva chioma o coda ed era troppo piccolo e troppo lontano dal ...AGI - Una specie sconosciuta di pesce lumaca è stato avvistato alla profondità record di 8.336 metri nella fossa di Izu - Ogasawara, a sud - est del Giappone. L'animale che appartiene al genere ...l'inganno mi sono fatta in quattro per recuperare , lavorando in primis su me stessa con ... che famiglie hanno avuto, dove la prendono laCi piace convincerci di essere risoluti, ...

Scienza, scoperto un nuovo esopianeta dotato di campo magnetico ... Il Denaro

L'esemplare di pesce lumaca è stato avvistato nella fossa di Izu-Ogasawara, a sud-est del Giappone. AGI – Una specie sconosciuta di pesce lumaca è stato avvistato alla profondità record di 8.336 metri ...Secondo la scienza, il carattere dei bambini e delle bambine nati ad aprile è speciale: sono ottimisti, solari e hanno tanta autostima.